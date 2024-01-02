Рынок недвижимости готовит сюрпризы: что будет с ценами на жилье в 2024 году

Минувший год был ознаменован рекордным спросом на новостройки. Рост ипотечных ставок, угроза отмены льготных ипотечных программ, а также последовательное ужесточение требований к заемщикам мотивировали покупателей к приобретению жилья.
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