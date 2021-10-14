США и Таиланд возобновят военные учения Cobra Gold в феврале 2022 года

Полномасштабные военные учения Cobra Gold с участием Таиланда, США и ряда других стран должны быть возобновлены в феврале 2022 года, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино 14 октября в интервью газете Bangkok Post.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях
Свежие комментарии