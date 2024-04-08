Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам: рецепты блюд родом из детства!

Детский сад и школа помимо всего прочего запоминаются нам еще и своей особенной едой. Нельзя сказать, что всех кормили там идеально, но все-таки очень многие люди с благоговением и ностальгией вспоминают блюда, приготовленные заботливыми руками повара.