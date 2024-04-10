Анастасия Ракова анонсировала самую массовую свадьбу в Москве на Красную Горку

В столице на ВДНХ планируют провести самую массовую свадебную церемонию 12 мая 2024 года на международной выставке-форуме «Россия» на Красную горку московские новобрачные смогут принять участие в массовой регистрации брака в рамках Всероссийского свадебного фестиваля.