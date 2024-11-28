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Дикий Юг - Природа Юга России

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Россияне получат часть январских выплат уже в декабре

Россияне получат часть январских выплат уже в декабре

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев Важные новости России за неделю сообщают о том, что новые социальные выплаты, включая пенсии и различные пособия, будут поступать на счета россиян раньше запланированного срока — уже в конце декабря.

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