В Иркутске полицейские оперативно доставили младенца в больницу

«Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» старшие лейтенанты полиции Андрей Филиппов и Саргис Дарбинян оперативно доставили нуждающегося в экстренной медицинской помощи младенца в больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии