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«Айнтрахт» – 1-й немецкий победитель ЛЕ/Кубка УЕФА за последние 25 лет

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» (1:1, 5:4 по пен.) в финале Лиги Европы. Это первая победа немецкого клуба в турнире, включая Кубок УЕФА, за последние 25 лет.

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