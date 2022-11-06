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Джокович о Руне: «За ним будущее тенниса. Но надеюсь, что я отсрочу его первую победу на «Мастерсе»

Новак Джокович прокомментировал финал «Мастерса» в Париже против 19-летнего Хольгера Руне. «Я его довольно хорошо знаю, потому что мы тренировались на разных покрытиях.

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