Замораживание научного сотрудничества с Россией в Арктике приведет к проблемам с прогнозированием климата в мире

Арктика стремительно меняется, и изменения оказывают активное влияние на общемировой климат. Этот регион нагревается в два-четыре раза быстрее, чем остальная планета, ледники и богатые углеродом мерзлые почвы подвергаются риску необратимых изменений.
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