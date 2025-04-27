Дмитрий Дюжев: благодаря СВО кинематограф совершил рывок

Уход из России западных кинокомпаний также положительно повлиял на отечественную киноиндустрию Российский кинематограф совершил рывок после начала Специальной военной операции, так как правительство начало активнее поддерживать киноиндустрию.
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