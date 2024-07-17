В России запустили платформу для разработчиков для поиска решений с открытым кодом

IT-сообщество GoOpenSource запустило коллективную базу знаний «Открытый код бизнесу». В ней представлены решения с открытым кодом, которые помогут компаниям и разработчиками подобрать технологию с помощью экспертного сообщества или собрать команду энтузиастов, сообщает RB.
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