"Метель, ветер и гололед": сильный снежный циклон обрушится на Владивосток - даты

Во Владивостоке и прилегающих к нему районах 6-7 ноября предсказываются серьезные погодные условия. Прогнозируются обильные осадки, образование гололеда, снежные заносы, метель и ветер, усиливающийся до 22 м/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии