Будущий полёт постарались сделать максимально безопасным

Космическая гонка была выгодна СССР. Как по количеству успешных пусков, так и по техническим новшествам Советский Союз уверенно обыгрывал заявленные успехи американского НАСА.
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