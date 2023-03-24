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Будущий полёт постарались сделать максимально безопасным

Будущий полёт постарались сделать максимально безопасным

﻿﻿Космическая гонка была выгодна СССР. Как по количеству успешных пусков, так и по техническим новшествам Советский Союз уверенно обыгрывал заявленные успехи американского НАСА.

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