Суд в Брянской области отменил штраф водителю за непристегнутый ремень

Суземский районный суд Брянской области отменил штраф водителю, ехавшему без ремня безопасности по дороге, которую регулярно обстреливают украинские военные.
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