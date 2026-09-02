Тем временем в Киеве после прилета "Герани" горит склад американской FedEx, являющейся одной из крупнейших в мире компаний по экспресс-доставке.
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