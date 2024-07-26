Житель Пестречинского района организовал мобильный музей, посвященный СВО

Директор Читинского сельского Дома культуры Миннур Шамсутдинов начал воплощать в жизнь собственный проект, в рамках которого он будет выезжать на своей машине «ГАЗ-69» в села, чтобы знакомить детей с военными экспонатами из личного музея.