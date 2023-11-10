ВСУ намерено выжигают фосфором и кассетными снарядами Кинбурнский заповедник

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют по территории заповедника недалеко от Кинбурнской косы. При этом они применяют фосфорные снаряды, рассказал солдат ВС России, состоящий в разведывательной бригаде «Днепр».
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