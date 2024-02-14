Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ЮНЕСКО: Культурному наследию Украины нанесен ущерб в 3,5 млрд долларов

ЮНЕСКО: Культурному наследию Украины нанесен ущерб в 3,5 млрд долларов

По данным Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), за время украинского конфликта с февраля 2022 года культурному наследию Украины был нанесен ущерб почти в 3,5 миллиарда долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх