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В топ-10 лучших мастеров перманентного макияжа России вошла мастер из Уссурийска

В топ-10 лучших мастеров перманентного макияжа России вошла мастер из Уссурийска

Хорошая новость прилетела из Москвы с Международного чемпионата России по перманентному макияжу. Мастер из Уссурийска Екатерина Петухова смогла показать свой профессионализм и войти в топ-10 лучших мастеров России из 170 участников.

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