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Кузбассовец стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма

Кузбассовец стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма

Следователи задержали 43-летнего жителя Кемерова по подозрению в поддержке терроризма. Об этом сообщили 11 сентября в отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

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