Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании обстоятельств происшествия на предприятии в Республике Хакасия, в результате которого погибли и пострадали несколько работников

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и травмирования нескольких мужчин в связи с происшествием на территории ОАО «Абаканский опытно-механический завод» (ч.
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