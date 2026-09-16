«Миллиард.Татар» «2026 елның музыкаль ачышы»на тавыш бирүне башлап җибәрде

«Миллиард.Татар» «2026 елның музыкаль ачышы» номинациясендә тавыш бирүне башлап җибәрде. Ул ел саен үткәрелә торган «Ел татарлары» рейтингы кысаларында оештырыла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым