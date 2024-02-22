В Канаде подтвердили тайную ликвидацию «спецслужбами Москвы» офицера СС

Комендант концлагеря Ягала в 1942-1944 гг. в оккупированной нацистами Эстонии, унтерштурмфюрер СС Александер Лаак не покончил жизнь самоубийством, а, скорее всего, мог быть ликвидирован «заграничными агентами».
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