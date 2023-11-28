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Ученые научили ИИ определять концентрацию антибиотиков в молоке

Ученые научили ИИ определять концентрацию антибиотиков в молоке

Специалисты института ИТМО создали новую технологию для проверки молока на содержание антибиотиков. Для этого они намерены использовать электрохимический метод, который основан на свойстве веществ менять проводимость тока при окислении.

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