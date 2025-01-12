Собчак предположила, что голливудские звезды спасли свои дома от пожаров за деньги

МОСКВА, 12 января, ФедералПресс. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась мнением, что некоторые знаменитости в Калифорнии могли спасти свои дома от разрушительных пожаров благодаря привлечению частных пожарных бригад, нанятых за крупные суммы денег.
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