Премьер-министр Британии сравнил Найджела Фараджа с Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сравнил лидера правоконсервативной партии реформ Найджела Фараджа с Элизабет Трасс, премьерство которой закончилось через 40 дней после начала, 29 мая пишет The Guardian.
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