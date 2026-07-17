Мы неосознанно видим разницу между ИИ-лицами и настоящими

Итальянские нейробиологи из Миланского университета Бикокка провели эксперимент на основе данных электроэнцефалографии (ЭЭГ) и показали, что хотя люди почти не способны отличить лица, сгенерированные нейросетью, от настоящих фотографий, мозг реагирует на них по-разному, причем с точностью до долей секунды.