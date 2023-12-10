Врач Закиев: статины для снижения уровня холестерина не повреждают печень

Кардиолог и преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев прокомментировал информацию о побочных эффектах статинов — лекарств для снижения уровня холестерина.
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