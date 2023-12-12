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Глава МИД Польши заявил, что среди стран ЕС нет прогресса по вопросу расширения

Глава МИД Польши заявил, что среди стран ЕС нет прогресса по вопросу расширения

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вел Сенк заявил, что на данный момент среди членов Европейского союза (ЕС) нет консенсуса по вопросу расширения объединения, странам не удалось добиться прогресса в этом направлении.

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