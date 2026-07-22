Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 111 подписчиков

Японские изобретатели придумали персональную охлаждающую кабину Do Hiemon Box

Японские изобретатели придумали замену кондиционеру — холодильник для людей. Персональная охлаждающая кабина Do Hiemon Box предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии