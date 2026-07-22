Японские изобретатели придумали персональную охлаждающую кабину Do Hiemon Box

Японские изобретатели придумали замену кондиционеру — холодильник для людей. Персональная охлаждающая кабина Do Hiemon Box предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии