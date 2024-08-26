Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Пучеглазый бес!»: В Сети ответили на подлость Быкова

«Пучеглазый бес!»: В Сети ответили на подлость Быкова

Страшно корежит на чужбине иноагента Дмитрий Быкова*. Литератор пышет злобой и все грезит о том, что Россия проиграет.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Правильно все написали ребята про мурло Быкова!!
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13 час.
Надежда Левченко
Родилась какашка, а выросло такое большое ГА@НО! Свинья, быдло фашистское!
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12 час.
вд
валерий двойнишников
А вот Глущенко-Дрищенко, так не считает...для нег Быков
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11 час.

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