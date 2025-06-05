Россиянам назвали страны, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Россиянам рассказали, где можно заразиться вирусом чикунгунья. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на специалистов, инфекция передаётся через укусы комаров и чаще всего встречается в Таиланде, Шри-Ланке, Мексике, Малайзии, а также в странах Африки, Азии, Латинской Америки и на Карибах.