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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угаров о Соболеве: «По габаритам его можно сравнить с Дзюбой, а по тому, как он хромает – с Гарринчей. Лучшим бомбардиром он не станет – даже хорошие партнеры вряд ли помогут»

Бывший игрок « Зенита » Денис Угаров не верит, что Александр Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне.

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