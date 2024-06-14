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СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда

Две сотрудницы Apple подали иск в суд штата Калифорния (США) на компанию, которая, согласно их заявлению, "систематически" платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам, выполняющим аналогичную работу.

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