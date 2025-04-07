Царьград
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Царьград

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Русские бойцы сняли на видео Суджу за день до ее полного освобождения

Русские бойцы сняли на видео Суджу за день до ее полного освобождения

Видео из Суджи, снятое за день до ее освобождения, сняли на видео русские бойцы.В сети опубликованы кадры, снятые в Сужде всего за день до того, как город был освобожден.

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