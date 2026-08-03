13 Пространство Любви

СЛУШАЙТЕ ПРИКАЗ, БРАТИШКИ! Чтоб помочь Анастасии Сделать мир Земли счастливым, Катастрофу упредить, Навсегда о ней забыть, В шесть утра проснёмся дружно И с улыбкой, простодушно К звёздам мы протянем руки Так, чтоб не было в нас скуки.