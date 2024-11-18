Царьград Фото: коллаж Царьграда "К этому всё шло". Джо Байден бросает мир в ядерную войну своим решением по ATACMS.
"К этому всё шло". Байден бросает мир в ядерную войну решением по ATACMS. Опасения экспертов развеял Сладков: "Стоп, мы что-то забыли"
Комментарии
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Александр Зиборов
Официально разрешение самим себе США ещё не огласили... Нужно подождать, но властям следует к нему готовиться и немедленно отреагировать, едва последует заявление.
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14 час.
Александр Зиборов
Мне думается, пора уже наконец показать твёрдую волю России. Пока невоенными средствами. И в ответ – заявить о временном прекращении некоторых форм сотрудничества с американцами и временном прекращении значимых поставок им с нашей стороны, а также о временном ограничении на ряд покупок у американцев. Сказать: ежели последуют удары вглубь российской территории, то данные ограничения из временных ограничений перейдут в постоянные, как и всё остальное сотрудничество, поставки и взаимная торговля. Заодно к ним последуют ответные меры военно-технического характера. Если мы этого сразу же не сделаем, то Коллективный Гитлер продолжит наглеть с соответствующими последствиями для нас, ибо пока не видит твёрдой воли и ответных мер. Замечу, решение США принято перед приходом Трампа, дабы этим «наследством» до предела обострить наши отношения. Потому и требуются срочные ответные меры ещё до присяги Трампа, а затем с ним можно будет договариваться о нормализации отношений…
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14 час.
Семен Демин
Надо очень сильно напугать Запад. Любым способом: атомным оружием, терористами, хуситами. Так, чтобы он забыл про Украину и Россию. А обстрел украины и России ему только на руку. Он этого и добивался. Верить Трампу или маску - глупее нет ничего.
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12 час.
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