⚽️ Матч завершился победой «Кызылташа» — 4:1 Матч с «Победой» из Хасавюрта завершён. Бахчисарайцы уверенно довели встречу до победы — финальный счёт 4:1🔥 Фото: @trkmillet 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым