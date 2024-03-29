Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области сообщил о том, что бывший глава МЧС Кузбасса Мамонтов освобожден по делу о пожаре в «Зимней вишне».
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