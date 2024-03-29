Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 298 подписчиков

Бывший глава МЧС Кузбасса Мамонтов освобожден по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Бывший глава МЧС Кузбасса Мамонтов освобожден по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области сообщил о том, что бывший глава МЧС Кузбасса Мамонтов освобожден по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх