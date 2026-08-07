Литовец прорвался через «зубы дракона» на границе с Россией, а потом передумал и вернулся

На границе России и Литвы мужчина протаранил шлагбаум и перешёл пешком через КПП.Литовское пограничное ведомство спустя две недели раскрыло информацию о происшествии на КПП «Морское-Нида», который находится на литовско-российской границе.
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