Скончался сыгравший пророческую роль в фильме актёр и поэт Виталий Огородников

Ему было 66 лет.В Тюмени в возрасте 66 лет скончался поэт, актёр и бард Виталий Огородников. Как сообщили в союзе писателей России, полгода назад у него диагностировали рак лёгких IV степени, начали лечение, однако надежды медиков на благополучный исход не оправдались.