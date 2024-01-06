Скончался сыгравший пророческую роль в фильме актёр и поэт Виталий Огородников

Ему было 66 лет.В Тюмени в возрасте 66 лет скончался поэт, актёр и бард Виталий Огородников. Как сообщили в союзе писателей России, полгода назад у него диагностировали рак лёгких IV степени, начали лечение, однако надежды медиков на благополучный исход не оправдались.
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