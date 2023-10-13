Депутат Аксаков разъяснил детали законопроекта об оптимизации оплаты ЖКУ

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал сообщение о том, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект об оптимизации жилищно-коммунальных услуг, в котором смягчена проверка платежей за ЖКУ менее 60 тыс.