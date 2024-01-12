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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Вот так погуляли - после знаменитой "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой в "Мутаборе" обнаружили следы грызунов и трещины в стенах

Вот так погуляли - после знаменитой "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой в "Мутаборе" обнаружили следы грызунов и трещины в стенах

 Вот так погуляли - после знаменитой "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой в "Мутаборе" обнаружили следы грызунов и трещины в стенах.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Может правда обезьяны? Эволюция не всегда идет по прямой. Есть же кто не пошел на эту сходку. Интуитивно кучкуются. Собчак главная обезьяна. 🤣
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владимир второв
Воспитанники и носители дерьмократии....
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Alex Sher
А глаза-то кровавые! Ведьма, блин!
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