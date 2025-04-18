Андрей Дахин: «Городское развитие в России происходит динамично»

«Городское развитие в России происходит динамично, содержит противоречивые тенденции и вызовы, которые отражены в новой стратегии пространственного развития до 2030 года, а потому на старте нового президентского цикла внимание президиума Госсовета к этой теме вполне логично», — считает д.