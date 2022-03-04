В Роспотребнадзоре подсчитали долю «Омикрона» ВА.2 в РФ

Доля штамма коронавируса «Омикрон» ВА.2, известного также как «стелс-Омикрон», на данный момент составляет в России около 8%, сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.