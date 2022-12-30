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Информационные атаки на Россию обошлись ее организаторам в 2022 году более чем в $18 млрд

Информационные атаки на Россию обошлись ее организаторам в 2022 году более чем в $18 млрд

Информационные атаки на Россию, ведущиеся с начала проведения военной операции на Украине, обошлись организаторам уже более чем в $18 млрд, такие данные привела ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: — Эти средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров — иностранных агентов, приобретение рекламного трафика, накрутку поисковой выдачи и производство публикаций, содержащих недостоверную информацию о нашей стране и Вооруженных силах России, в российских и иностранных СМИ.

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