▪ Запад пришел к пониманию, что украв чужие деньги, потратить их законно он не может. «Конфискация российских государственных активов, замороженных США и Европой, может нарушить международное право и создать опасный прецедент, считают эксперты.
«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:
Комментарии
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Игорь
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2 час.
Elena Dmitrieva
Можно подумать запад собирался восстанавливать что-то. Свои железные дороги 100 лет не восстанавливают , люди спят на тротуарах в картонных коробках, долг в три раза превышает ВВП страны. А туда же … « восстановители херовы». Спереть пытались да по карманам распихать. Это же бандиты.
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1 час.
Rоzali K
И этих западоидов-разбойников- средневековых пиратов ещё кто-то считает цивилизованными народами?😜
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30 мин.
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