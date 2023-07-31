«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:

Elena Dmitrieva

Можно подумать запад собирался восстанавливать что-то. Свои железные дороги 100 лет не восстанавливают , люди спят на тротуарах в картонных коробках, долг в три раза превышает ВВП страны. А туда же … « восстановители херовы». Спереть пытались да по карманам распихать. Это же бандиты.