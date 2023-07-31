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  • Natalija Osminina
    Не... этого они не поймут. Слишком сложно. Текст для нихдолжен быть попроше. Наподобие: "Мы будем делать вам больно...Терапия болезни “...
  • Rоzali K
    И этих западоидов-разбойников- средневековых пиратов ещё кто-то считает цивилизованными народами?😜«Европа поклялась...
  • Elena Dmitrieva
    Можно подумать запад собирался восстанавливать что-то. Свои железные дороги 100 лет не восстанавливают , люди спят на...«Европа поклялась...

«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:

«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:

▪ Запад пришел к пониманию, что украв чужие деньги, потратить их законно он не может. «Конфискация российских государственных активов, замороженных США и Европой, может нарушить международное право и создать опасный прецедент, считают эксперты.

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Комментарии
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Игорь
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2 час.
Elena Dmitrieva
Можно подумать запад собирался восстанавливать что-то. Свои железные дороги 100 лет не восстанавливают , люди спят на тротуарах в картонных коробках, долг в три раза превышает ВВП страны. А туда же … « восстановители херовы». Спереть пытались да по карманам распихать. Это же бандиты.
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1 час.
Rоzali K
И этих западоидов-разбойников- средневековых пиратов ещё кто-то считает цивилизованными народами?😜
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30 мин.

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