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Команда Радулова уступила «Бостону Брюинзу» в матче НХЛ

Команда Радулова уступила «Бостону Брюинзу» в матче НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Даллас Старз» со счетом 3:1 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 17 октября на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне.

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