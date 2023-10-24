300 фактов о Екатеринбурге. Первый планетарий

Факт № 276. Первый на Урале планетарий открылся в Свердловске в 1961 году. Что было символичным, так как в том же году Юрий Гагарин стал первым космонавтом в мире, и это событие вызвало небывалый интерес к планетам и звездам.
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