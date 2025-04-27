Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion преодолел отметку в 200 тыс. игроков онлайн в Steam

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion преодолел отметку в 200 тыс. игроков онлайн в SteamThe Elder Scrolls 4: Oblivion – одна из самых знаковых RPG, когда-либо созданных, и с выходом Oblivion Remastered игра получила новую жизнь.